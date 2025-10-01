Villarreal Juventus streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Champions League

. VILLARREAL JUVENTUS STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 1 ottobre 2025, alle ore 21 Villarreal e Juventus scendono in campo allo stadio della Ceramica di Villa-real, partita valida per la prima fase della Uefa Champions League 2025-2026. Dove vedere il match Villarreal Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita di Champions nel dettaglio: Villarreal Juventus: dove vederla in tv e live streaming. La partita di Champions League tra Villarreal e Juventus sarà visibile in diretta tv e live streaming, in esclusiva, su Amazon Prime Video. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Villarreal Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

In questa notizia si parla di: villarreal - juventus

Villarreal-Juventus (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Renato Veiga Villarreal, ora è ufficiale: niente ritorno alla Juventus, il portoghese passa in Liga! Cifra record per gli spagnoli, tutti i dettagli nel comunicato

Champions League LIVE: Athletic Bilbao-Arsenal, PSV Eindhoven-Union Saint Gilloise, Benfica-Qarabag, Juventus-Borussia Dortmund, Real Madrid-Marsiglia e Tottenham-Villarreal

#Juventus, quanti dubbi per il Villarreal: Perin titolare, il ruolo di Cabal e Koopmeiners, il ritorno di David https://calciomercato.com/liste/juventus-quanti-dubbi-per-il-villarreal-perin-titolare-il-ruolo-di-cabal-e-koopmeiners-il-ritorno-di-david/blt2307214f8be6f11d - X Vai su X

VLAHOVIC ha debuttato in Champions League con un VILLARREAL-JUVENTUS La sera del 22 febbraio 2022, a meno di un mese dal suo arrivo in bianconero, l'attaccante debutta in Champions League sul campo del Villarreal e segna il suo primo goal in E - facebook.com Vai su Facebook

Villarreal-Juventus, oggi in diretta Tv: canale, orario, streaming e dove vedere in chiaro l'altro big match - Grande esclusiva Tv8 che trasmette un big match in chiaro gratis. Lo riporta libero.it

Villarreal - Juventus: quando si gioca e dove vederla in TV e in streaming - Ecco quando si gioca e dove vedere in diretta TV e streaming il match Villarreal - Da hdblog.it