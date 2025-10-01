Villarreal-Juventus oggi in Champions League | probabili formazioni e dove vederla in tv
La Juventus in Spagna stasera 1 ottobre per il secondo turno della fase a campionato di Champions League contro il Villarreal. Bianconeri che ci arrivano con una buone dosa di stanchezza e diversi cambi di formazione: il tecnico Igor Tudor intende sfruttare tutta la rosa nella settimane delle coppe, per diluire gli sforzi e gestire al meglio il primo trittico della stagione. Dopo il pareggio con l’Atalanta e la sfida contro gli spagnoli la Signora è attesa domenica al big match contro il Milan, primo vero crocevia dell’annata e serve dunque lucidità e freschezza. “Contro il Villareal serve una partita di grande livello perché si gioca contro una squadra di grande livello. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: villarreal - juventus
Villarreal-Juventus (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Renato Veiga Villarreal, ora è ufficiale: niente ritorno alla Juventus, il portoghese passa in Liga! Cifra record per gli spagnoli, tutti i dettagli nel comunicato
Champions League LIVE: Athletic Bilbao-Arsenal, PSV Eindhoven-Union Saint Gilloise, Benfica-Qarabag, Juventus-Borussia Dortmund, Real Madrid-Marsiglia e Tottenham-Villarreal
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Villarreal-#Juventus - X Vai su X
Alla vigilia di Villarreal-Juventus ha parlato in conferenza stampa l'allenatore dei bianconeri Igor Tudor. - facebook.com Vai su Facebook
Villarreal-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita - Juventus, partita in diretta su Amazon Prime, con inizio alle 21:00 si gioca oggi mercoledì 1 ottobre 2025, valida per il 2° turno della prima ... Scrive fanpage.it
Villarreal-Juventus, dove vedere la Champions League stasera (anche gratis) - Si disputa tra poche ore la partita tra il club torinese e la squadra spagnola di Villarreal. Secondo wired.it