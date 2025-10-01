Villarreal-Juventus oggi in Champions League | probabili formazioni e dove vederla in tv

La Juventus in Spagna stasera 1 ottobre per il secondo turno della fase a campionato di Champions League contro il Villarreal. Bianconeri che ci arrivano con una buone dosa di stanchezza e diversi cambi di formazione: il tecnico Igor Tudor intende sfruttare tutta la rosa nella settimane delle coppe, per diluire gli sforzi e gestire al meglio il primo trittico della stagione. Dopo il pareggio con l’Atalanta e la sfida contro gli spagnoli la Signora è attesa domenica al big match contro il Milan, primo vero crocevia dell’annata e serve dunque lucidità e freschezza. “Contro il Villareal serve una partita di grande livello perché si gioca contro una squadra di grande livello. 🔗 Leggi su Lapresse.it

