Villarreal-Juventus oggi in Champions League | probabili formazioni e dove vederla in tv

Lapresse.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus in Spagna stasera 1 ottobre per il secondo turno della fase a campionato di Champions League contro il Villarreal. Bianconeri che ci arrivano con una buone dosa di stanchezza e diversi cambi di formazione: il tecnico Igor Tudor intende sfruttare tutta la rosa nella settimane delle coppe, per diluire gli sforzi e gestire al meglio il primo trittico della stagione. Dopo il pareggio con l’Atalanta e la sfida contro gli spagnoli la Signora è attesa domenica al big match contro il Milan, primo vero crocevia dell’annata e serve dunque lucidità e freschezza. “Contro il Villareal serve una partita di grande livello perché si gioca contro una squadra di grande livello. 🔗 Leggi su Lapresse.it

villarreal juventus oggi in champions league probabili formazioni e dove vederla in tv

© Lapresse.it - Villarreal-Juventus oggi in Champions League: probabili formazioni e dove vederla in tv

In questa notizia si parla di: villarreal - juventus

Villarreal-Juventus (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Renato Veiga Villarreal, ora è ufficiale: niente ritorno alla Juventus, il portoghese passa in Liga! Cifra record per gli spagnoli, tutti i dettagli nel comunicato

Champions League LIVE: Athletic Bilbao-Arsenal, PSV Eindhoven-Union Saint Gilloise, Benfica-Qarabag, Juventus-Borussia Dortmund, Real Madrid-Marsiglia e Tottenham-Villarreal

villarreal juventus oggi championsVillarreal-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita - Juventus, partita in diretta su Amazon Prime, con inizio alle 21:00 si gioca oggi mercoledì 1 ottobre 2025, valida per il 2° turno della prima ... Scrive fanpage.it

villarreal juventus oggi championsVillarreal-Juventus, dove vedere la Champions League stasera (anche gratis) - Si disputa tra poche ore la partita tra il club torinese e la squadra spagnola di Villarreal. Secondo wired.it

Cerca Video su questo argomento: Villarreal Juventus Oggi Champions