Villarreal-Juventus 2-2 bianconeri raggiunti al 90°

Vantaggio spagnolo, a ruota eurogol di Gatti e rete di Conceicao, alla fine pareggia Veiga. VILA-REAL (SPAGNA) - Pareggio in trasferta per la Juventus, che impatta per 2-2 a Vila-Real nella seconda giornata della prima fase della Champions League 20252026. Punto che sta stretto alla squadra di Tudo.

In questa notizia si parla di: villarreal - juventus

