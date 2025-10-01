Villarreal-Juventus 2-2 bianconeri beffati al 90' dall' ex Renato Veiga
Vila-real (Spagna), 1 ottobre 2025 - La Juventus torna a Torino con un punto dalla trasferta spagnola contro il Villarreal in Uefa Champions League. I bianconeri hanno pareggiato per 2-2 all'Estadio de la Ceramica, in una sfida dai due volti che, alla fine, si è conclusa con una beffa in zona Cesarini. Il gol di Mikautadze al 18' aveva certificato la pessima prestazione dei piemontesi nella prima frazione di gioco. Nella ripresa, grazie anche all'ingresso in campo di Conceicao, la Vecchia Signora era riuscita a ribaltare il risultato. La rete di Gatti in rovesciata al 49' e il raddoppio dello stesso Conceicao avevano regalato la rimonta alla squadra di Tudor, che è stata bucata al 90' dall'ex Renato Veiga. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: villarreal - juventus
Villarreal-Juventus (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Renato Veiga Villarreal, ora è ufficiale: niente ritorno alla Juventus, il portoghese passa in Liga! Cifra record per gli spagnoli, tutti i dettagli nel comunicato
Champions League LIVE: Athletic Bilbao-Arsenal, PSV Eindhoven-Union Saint Gilloise, Benfica-Qarabag, Juventus-Borussia Dortmund, Real Madrid-Marsiglia e Tottenham-Villarreal
LA #JUVE RIBALTA TUTTO ‼️ Errore del Villarreal, #Conceicao ne approfitta e porta i bianconeri in vantaggio. #VillarrealJuventus 1-2 - X Vai su X
Champions League: dopo i primi 45' Napoli-Sporting Lisbona 1 a 0 e Villarreal-Juventus 1-0 Trasferta difficile per i bianconeri Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-seco - facebook.com Vai su Facebook
Villarreal-Juventus 2-2, le pagelle: Conceicao (7,5) non basta, Gatti (6) prodezza, Koopmeiners (4) un'ombra, Veiga (7) gol dell'ex - Dopo un primo tempo disastroso, dove gli spagnoli hanno trovato il gol e colpito un palo, e dove ... Si legge su ilmessaggero.it
Champions: Villarreal-Juventus termina 2-2, il Napoli batte lo Sporting Lisbona 2-1 CRONACA e FOTO - Rovesciata incredibile del difensore della Juventus che batte Tenas con un gesto tecnico incredibile, con la difesa degli spagnoli che si è ... Lo riporta ansa.it