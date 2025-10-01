Villarreal-Juventus 2-2 bianconeri beffati al 90' dall' ex Renato Veiga

Vila-real (Spagna), 1 ottobre 2025 - La Juventus torna a Torino con un punto dalla trasferta spagnola contro il Villarreal in Uefa Champions League. I bianconeri hanno pareggiato per 2-2 all'Estadio de la Ceramica, in una sfida dai due volti che, alla fine, si è conclusa con una beffa in zona Cesarini. Il gol di Mikautadze al 18' aveva certificato la pessima prestazione dei piemontesi nella prima frazione di gioco. Nella ripresa, grazie anche all'ingresso in campo di Conceicao, la Vecchia Signora era riuscita a ribaltare il risultato. La rete di Gatti in rovesciata al 49' e il raddoppio dello stesso Conceicao avevano regalato la rimonta alla squadra di Tudor, che è stata bucata al 90' dall'ex Renato Veiga. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

