Villarreal-Juve Sky Amazon Prime o Now? Dove vederla in tv e in streaming
Dopo il pirotecnico 4-4 al debutto in casa contro il Borussia Dortmund, la squadra di Tudor affronta l'insidiosa trasferta spagnola. Fischio d'inizio alle 21. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, come stanno Thuram, Conceicao e Bremer in vista del Villarreal
Renato Veiga Villarreal: niente Juve, il difensore giocherà in Liga nella prossima stagione! Cifre e dettagli dell’affare chiuso con il Chelsea
Villarreal Juve, gli spagnoli lanciano segnali a distanza in vista dell’incrocio in Champions League. Cosa è successo nell’ultimo turno
