Villarreal Juve Primavera Youth League LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

Juventusnews24.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Luca Fioretti del match, valido per la seconda giornata 202526. Dopo la sconfitta all’esordio con il Borussia Dortmund, la Juve Primavera di Simone Padoin è a caccia del primo successo in Youth League. Bianconeri ospiti del Villarreal. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Villarreal Juve Primavera Youth League 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 12.00 Migliore in campo Juve Primavera. Al termine del match Villarreal Juve Primavera Youth League 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

villarreal juve primavera youth league live sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

© Juventusnews24.com - Villarreal Juve Primavera Youth League LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca

In questa notizia si parla di: villarreal - juve

Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, come stanno Thuram, Conceicao e Bremer in vista del Villarreal

Renato Veiga Villarreal: niente Juve, il difensore giocherà in Liga nella prossima stagione! Cifre e dettagli dell’affare chiuso con il Chelsea

Villarreal Juve, gli spagnoli lanciano segnali a distanza in vista dell’incrocio in Champions League. Cosa è successo nell’ultimo turno

villarreal juve primavera youthVillarreal Juve Primavera streaming e diretta TV: tutti i dettagli per seguire la sfida dei bianconeri di Padoin - Villarreal Juve Primavera streaming e diretta TV: tutti i dettagli per seguire la sfida dei bianconeri di Padoin Una sfida che vale già tantissimo. juventusnews24.com scrive

villarreal juve primavera youthYouth League, dove vedere Villarreal-Juventus Primavera - Tutte le informazioni su dove vedere il match dei ragazzi di Padoin. Riporta ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Villarreal Juve Primavera Youth