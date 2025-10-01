Villarreal Juve Primavera Youth League LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

di Luca Fioretti del match, valido per la seconda giornata 202526. Dopo la sconfitta all’esordio con il Borussia Dortmund, la Juve Primavera di Simone Padoin è a caccia del primo successo in Youth League. Bianconeri ospiti del Villarreal. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Villarreal Juve Primavera Youth League 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 12.00 Migliore in campo Juve Primavera. Al termine del match Villarreal Juve Primavera Youth League 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

