Villarreal Juve Primavera Youth League 0-0 LIVE | al via la ripresa si riparte senza cambi

Villarreal Juve Primavera Youth League LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la seconda giornata 202526. Dopo la sconfitta all’esordio con il Borussia Dortmund, la Juve Primavera di Simone Padoin è a caccia del primo successo in Youth League. Bianconeri ospiti del Villarreal. Villarreal Juve Primavera Youth League 0-0: sintesi e moviola. 1? FISCHIO DI’INIZIO – È cominciata la sfida di Villarreal! 8? Occasione Villarreal – La squadra di casa arriva alla conclusione dal limite dell’area, mura la retroguardia bianconera 15? Juve in affanno – Primo quarto d’ora in archivio con i bianconeri costretti a lungo inseguire gli avversari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Villarreal Juve Primavera Youth League 0-0 LIVE: al via la ripresa, si riparte senza cambi

