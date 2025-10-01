Villarreal Juve, “Ma che partita hai visto?”: su è LIVE il post-gara con Paolo Rossi e Chiara Aleati. Ecco l’analisi – VIDEO. La Juventus di Igor Tudor è scesa in campo all’Estadio de la Ceramica contro il Villarreal quest’oggi, nella 2ª giornata di Champions League 202526. LA CRONACA DI VILLARREAL JUVE L’appuntamento, ora, si sposta con il post-partita. È LIVE, infatti, il dopo-gara sui canali Youtube, Instagram, Facebook e Twitch di insieme a Paolo Rossi, Chiara Aleati, Francesco Calabrò, Marco Baridon e Andrea Bargione. Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che è stato il match giocato dai bianconeri! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Villarreal Juve, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Paolo Rossi, Chiara Aleati e Marco Baridon – VIDEO