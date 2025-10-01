Villarreal Juve LIVE | l’avvicinamento al match di Champions League di questa sera le possibili scelte di Tudor

di Marco Baridon Villarreal Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la seconda giornata di Champions League 202526. Dopo il pareggio all’esordio con il Borussia Dortmund, la Juve di Tudor è a caccia del primo successo in Champions League. Bianconeri ospiti del Villarreal all’Estadio de la Ceramica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Villarreal Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 21.00 Migliore in campo Juve. Al termine del match Villarreal Juve 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Villarreal Juve: il pre-partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Villarreal Juve LIVE: l’avvicinamento al match di Champions League di questa sera, le possibili scelte di Tudor

In questa notizia si parla di: villarreal - juve

Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, come stanno Thuram, Conceicao e Bremer in vista del Villarreal

Renato Veiga Villarreal: niente Juve, il difensore giocherà in Liga nella prossima stagione! Cifre e dettagli dell’affare chiuso con il Chelsea

Villarreal Juve, gli spagnoli lanciano segnali a distanza in vista dell’incrocio in Champions League. Cosa è successo nell’ultimo turno

Alla vigilia di Villarreal-Juventus ha parlato in conferenza stampa l'allenatore dei bianconeri Igor Tudor. - facebook.com Vai su Facebook

? #ZAMPINI #MOMBLANO CONFRONTO TOTALE PRE #VILLARREAL #JUVE su PERCENTUALI, FAVORITA e l'idea PAREGGIO... ? https://youtu.be/eIGBMlbofco - X Vai su X

Villarreal-Juventus: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League - 4 all'esordio contro il Borussia Dortmund, fanno visita al Sottomarino Giallo nel secondo turno della fase campionato ... Scrive tuttosport.com

LIVE Villarreal-Juventus, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: trasferta complicata in Spagna - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Villarreal- Segnala oasport.it