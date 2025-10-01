Villarreal Juve LIVE | bianconeri arrivati allo stadio importante novità di formazione delle ultime ore
di Marco Baridon Villarreal Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la seconda giornata di Champions League 202526. Dopo il pareggio all’esordio con il Borussia Dortmund, la Juve di Tudor è a caccia del primo successo in Champions League. Bianconeri ospiti del Villarreal all’Estadio de la Ceramica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Villarreal Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 21.00 Migliore in campo Juve. Al termine del match Villarreal Juve 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Villarreal Juve: il pre-partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: villarreal - juve
Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, come stanno Thuram, Conceicao e Bremer in vista del Villarreal
Renato Veiga Villarreal: niente Juve, il difensore giocherà in Liga nella prossima stagione! Cifre e dettagli dell’affare chiuso con il Chelsea
Villarreal Juve, gli spagnoli lanciano segnali a distanza in vista dell’incrocio in Champions League. Cosa è successo nell’ultimo turno
Villarreal-Juve, Tudor prepara la staffetta tra Vlahovic e David - X Vai su X
? UEFA Champions League Villarreal CF ? Villarreal ? 21:00 CEST #VillarrealJuve - facebook.com Vai su Facebook
Villarreal-Juve diretta: segui il match di Champions League oggi LIVE - I bianconeri di Igor Tudor in campo per la seconda giornata della fase campionato della competizione continentale ... Secondo corrieredellosport.it
Villarreal Juve LIVE: l’avvicinamento al match di Champions League di questa sera, importante novità di formazione delle ultime ore - Villarreal Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la seconda giornata di Champions League 2025/26 Dopo il pareggio all’esordio con il Borussia Dortmund, la J ... Si legge su juventusnews24.com