Villarreal Juve | lente d’ingrandimento sul portiere avversario Luiz Junior all’esordio col Tottenham è entrato nella storia in modo negativo della Champions Ecco il motivo

Villarreal Juve: mirino puntato sul portiere avversario Luiz Junior, col Tottenham è entrato nella storia (in modo negativo) della Champions. Un esordio da incubo, un autogol che entra nella storia. Per il Villarreal, prossimo avversario della Juventus in Champions League, la prima giornata della competizione è stata a dir poco sfortunata. La sconfitta per 1-0 sul campo del Tottenham è stata decisa da un'autorete del proprio portiere, Luiz Júnior, un episodio che lo ha proiettato, suo malgrado, nei libri di storia. Un esordio da incubo per Luiz Júnior. Il portiere brasiliano, infatti, è diventato il secondo portiere nella storia della UEFA Champions League a realizzare un'autorete al suo esordio nella competizione.

