Villarreal Juve: c’è un dato che fan ben sperare i bianconeri. Cosa è accaduto nelle ultime sei partite disputate in Spagna: i dettagli. Una tradizione da onorare, un dato che fa ben sperare. La Juve si prepara alla difficile trasferta di Champions League in casa del Villarreal forte di una statistica che la vede quasi imbattibile in terra spagnola. Nelle ultime sei partite giocate in Spagna, infatti, i bianconeri hanno perso una sola volta, a fronte di tre vittorie e due pareggi. Un rendimento quasi perfetto in Spagna. Le trasferte contro le squadre spagnole, da sempre ostiche e complicate, sono diventate negli ultimi anni un terreno di conquista per la Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Villarreal Juve e quel dato che fan ben sperare i bianconeri… Cosa è successo nelle ultime sei partite giocate in Spagna: c’è una tradizione da proseguire