Villarreal Juve 2-2 | partita pazza all’Estadio de la Ceramica altro pareggio in Champions League per i bianconeri

di Andrea Bargione Villarreal Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la seconda giornata di Champions League 202526. Dopo il pareggio all’esordio con il Borussia Dortmund, la Juve di Tudor è a caccia del primo successo in Champions League. Bianconeri ospiti del Villarreal all’Estadio de la Ceramica e partita che termina con il risultato di 2-2. Partita pazza con i sottomarini gialli in avanti con il gol di Mikautadze, poi pareggio di Gatti in acrobazia e poco dopo il gol di Conceicao. Partita che La Juve controlla bene fino ai minuti finali dove proprio l’ex della partita, Renato Veiga, trova il gol del pareggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Villarreal Juve 2-2: partita pazza all’Estadio de la Ceramica, altro pareggio in Champions League per i bianconeri

In questa notizia si parla di: villarreal - juve

