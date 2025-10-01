Villarreal Juve 1-0 LIVE | Yildiz pericoloso!

di Andrea Bargione Villarreal Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la seconda giornata di Champions League 202526. Dopo il pareggio all’esordio con il Borussia Dortmund, la Juve di Tudor è a caccia del primo successo in Champions League. Bianconeri ospiti del Villarreal all’Estadio de la Ceramica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Villarreal Juve 1-0: sintesi e moviola. INIZIA LA SFIDA! 1? JUVE IN AVANTI – I bianconeri provano a spingere fino dal primo minuto, Yildiz accelera e mette in difficoltà Rafa Marin. Poi Locatelli prova il cross ma la difesa del Villarreal respinge. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

