Villarreal Juve 1-0 LIVE | McKennie vicino al gol!
di Andrea Bargione Villarreal Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la seconda giornata di Champions League 202526. Dopo il pareggio all’esordio con il Borussia Dortmund, la Juve di Tudor è a caccia del primo successo in Champions League. Bianconeri ospiti del Villarreal all’Estadio de la Ceramica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Villarreal Juve 1-0: sintesi e moviola. INIZIA LA SFIDA! 1? JUVE IN AVANTI – I bianconeri provano a spingere fino dal primo minuto, Yildiz accelera e mette in difficoltà Rafa Marin. Poi Locatelli prova il cross ma la difesa del Villarreal respinge. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, come stanno Thuram, Conceicao e Bremer in vista del Villarreal
Renato Veiga Villarreal: niente Juve, il difensore giocherà in Liga nella prossima stagione! Cifre e dettagli dell’affare chiuso con il Chelsea
Villarreal Juve, gli spagnoli lanciano segnali a distanza in vista dell’incrocio in Champions League. Cosa è successo nell’ultimo turno
Champions: Villarreal - Juventus 1-0 DIRETTA e FOTO - Gleison Bremer e Khephren Thuram non prenderanno parte all'insidiosa trasferta sul campo del Villarreal. Secondo ansa.it
Villarreal-Juventus di Champions League in diretta 0-0: si inizia, in porta c'è Perin. Davanti Tudor sceglie David - Secondo quanto riportato da Opta, questa sarà la prima volta dal febbraio 2022 che il Villarreal ospiterà un club italiano in Champions. Segnala corriere.it