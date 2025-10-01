Villareal-Juventus out Bremer e Thuram David dal 1' Probabili formazioni e orario tv

Vila-real (Spagna), 1 ottobre 2025 - Secondo impegno in Champions League per la Juventus, che dopo il rocambolesco pareggio interno con il Borussia Dortmund fa visita al Villareal. Gli spagnoli hanno cominciato il loro cammino nella massima competizione continentale perdendo in casa del Tottenham. In campionato invece il Sottomarino Giallo sta ottenendo grandi risultati. Basti pensare che dopo sette giornate occupa il terzo posto dietro a Barcellona e Real Madrid, a meno tre dalle vetta della graduatoria. Sul campo amico dello Stadio della Ceramica, la formazione allenata da Marcelino ha ottenuto solo successi in questa annata: in quattro uscite, altrettanto affermazioni, con 10 gol siglati e appena uno incassato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Villareal-Juventus, out Bremer e Thuram. David dal 1'. Probabili formazioni e orario tv

Infortunio Bremer, retroscena sulla mancata convocazione per Villarreal Juve: perchè si è deciso di non aggregarlo al gruppo. Il motivo - Infortunio Bremer, il brasiliano non parte per la Spagna: il tecnico preferisce non rischiarlo in Champions per averlo al top contro il Milan Il provino di ieri era stato positivo, ma alla fine ha pre ... Segnala juventusnews24.com