Villaggio dell' Esercito a Palermo Crosetto agli attivisti pro Palestina | Militari pronti a difendervi anche se siete offesi

"A quei pochi presunti 'attivisti', invece, che non si sentono rappresentati dalle nostre forze armate, mi sento in dovere di dire una sola cosa, per rassicurarli: in caso di pericolo, o di minaccia, i militari italiani saranno pronti a difendervi". Lo scrive in un post su X il ministro della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Polemiche sul Villaggio dell'Esercito al Politeama ma Lagalla conferma l'evento: "Aderisce ai valori della pace"

villaggio esercito palermo crosettoPalermo, il villaggio dell’Esercito finisce al centro delle polemiche – VIDEO - PALERMO – Il “villaggio” dell’Esercito italiano, che dal 2 al 5 ottobre occuperà la centralissima piazza di fronte al teatro Politeama di Palermo, scatena la polemica politica, arrivando sino a Roma, ... Come scrive livesicilia.it

villaggio esercito palermo crosettoVillaggio dell’esercito a Palermo, il ministro Crosetto ad attivisti: “Vi difendiamo anche se siete offesi” - “A quei pochi presunti ‘attivisti’ che non si sentono rappresentati dalle nostre Forze armate, mi sento in dovere di dire una sola cosa, per rassicurarli: in caso di pericolo, o di minaccia, i militar ... Scrive ilsicilia.it

