Villa con piscina Rolex e un lingotto | i giudici restituiscono beni per mezzo milione a un imprenditore

Il tribunale del Riesame ha annullato il sequestro di beni per circa mezzo milione, disposto all'inizio dello scorso settembre a carico di una società con sede a Palermo che opera nel settore della cantieristica navale in Friuli Venezia Giulia. Il blocco del patrimonio per l'azienda, che opera in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: villa - piscina

Fedez a Forte dei Marmi con i figli: quanto costa la villa con piscina scelta per la vacanza

Tragedia a Bagheria, ventenne trovata morta nella piscina di una villa durante una festa

Ragazza annega nella piscina di una villa a Bagheria: la tragedia durante una festa con amici

La piscina esclusiva di Villa Reginella è il cuore della tua vacanza in Salento. Privacy, comfort e tutto il piacere dell’estate, a due passi da Lecce. Villa Reginella’s private pool is the heart of your holiday in Salento. Privacy, comfort, and all the pleasure of summ - facebook.com Vai su Facebook

Rolex, gioielli e ville con piscina: all’imprenditrice reggiana sequestrati beni per oltre 36 milioni / Video - Reggio Emilia, 31 luglio 2025 – Un losco giro d’affari da milioni di euro, che farebbe a capo a una singola imprenditrice reggiana: è questo l’oggetto delle indagini svolte dalle Fiamme Gialle, ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Villa svaligiata e colpo da mezzo milione. Rubata collezione di Rolex e gioielli - Sono entrati in una villa in via del Colle, a Tivoli, alle porte di Roma, hanno asportato la cassaforte e sono scappati con il bottino. Come scrive romatoday.it