Vigilia di Roma-Lille la conferenza stampa LIVE di Gasperini e Ndicka
Ad una sola settimana di distanza dal vittorioso esordio continentale contro il Nizza, la Roma si appresta a disputare domani la seconda giornata della League Phase di Europa League. Ancora una volta di fronte ai giallorossi ci sarà un avversario francese: alle ore 18.45, allo Stadio Olimpico, la formazione di Gasperini se la vedrà con il Lille, provando ad infilare il secondo successo consecutivo. Alla vigilia del match, il tecnico di Grugliasco e Ndicka parleranno in conferenza stampa. Segui le loro parole su SololaRoma.it. 9 minuti fa 1 Ottobre 2025 13:31 13:31 L’inizio della conferenza stampa è previsto per le ore 13. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: vigilia - roma
Vigilia di raduno, Roma agli ordini di Gasperini: Pisilli e Baldanzi si tagliano le ferie
Treni rallentati alla vigilia di Ferragosto a Roma: ritardi fino a 30 minuti su Alta Velocità e Regionali
Roma-Bologna, le parole di Gasperini e Italiano nella conferenza stampa della vigilia
Alla vigilia del secondo anniversario degli avvenimenti del 7 ottobre, gli Editori Laterza, con il supporto di Roma Capitale e della Fondazione Musica per Roma, promuove “I semi di un massacro”, un incontro di informazione e di analisi e insieme un appello pe - facebook.com Vai su Facebook
Roma-Lille: il programma della vigilia, quando ci sarà la conferenza di Gasperini https://romanews.eu/roma-lille-il-programma-della-vigilia-quando-ci-sara-la-conferenza-di-gasperini/… #ASRoma #RomanewsEU - X Vai su X
La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini pre Roma-Lille – LIVE - La Roma va a caccia della seconda vittoria consecutiva in Europa League per accumulare punti preziosi e provare a stare tra le prime 8 del girone unico. Si legge su msn.com
Gasperini diretta prima di Roma-Lilla, segui la conferenza di oggi Europa League - Il tecnico (con N'Dicka) incontra i giornalisti a Trigoria alla vigilia del secondo impegno di coppa: tutte le sue parole in tempo reale ... Segnala corrieredellosport.it