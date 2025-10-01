Vigilanza Rai M5S attacca Bruno Vespa | Insulti a Flotilla sono una vergogna per il servizio pubblico

Il capogruppo M5S in commissione di vigilanza RAI Dario Carotenuto ha chiesto un intervento da parte della Rai dopo le frasi di Vespa al portavoce della Global Sumud Flotilla: "Rivolgersi in quel modo a chi lotta per i diritti umani dal divano di casa propria è indegno e disonora il servizio pubblico". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il capogruppo M5S in commissione di vigilanza RAI Dario Carotenuto ha chiesto un intervento da parte della Rai dopo le frasi di Vespa al portavoce della Global Sumud Flotilla: "Rivolgersi in quel modo a chi lotta per i diritti umani dal divano di casa propria è indegno e disonora il servizio pubblico".

Rai, Gasparri contro Goracci: "Negazionista su Israele". Insorgono Usigrai, Cdr e Ordine dei giornalisti: "Attacco inaccettabile" - Intanto la presidente della Vigilanza, Floridia, lancia l'allarme sulla riforma della Rai: "La proposta delle destre è da bloccare"

