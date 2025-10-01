Vigarano battaglia in Consiglio | Lo stradello Carletti è privato
"Il Comune non ha alcuna intenzione di farsi carico della manutenzione dello stradello vicinale Carletti e del relativo ponte. E’ una strada privata. Significherebbe gravare tutti i cittadini di Vigarano dei costi di gestione di beni che non appartengono al patrimonio comunale. Le risorse pubbliche vanno investite in opere utili e condivise, che siano convenienti e non per fare favori a singoli". Insiste e tuona il sindaco Davide Bergamini in consiglio comunale, di fronte alle sollecitazioni e alle richieste dei consiglieri di opposizione Agnese De Michele ed Emanuele Plebiscito che hanno chiesto chiarezza sulle necessità di manutenzione di una strada che, per i residenti, invoca manutenzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: vigarano - battaglia
E.T. è atterrato a Palermo! Al Palermo Comic Convention una mostra fotografica e un panel dedicati a Carlo Rambaldi in occasione del centenario. Cantieri Culturali della Zisa nella sala Centro Internazionale di Fotografia Letizia Battaglia Grazie Palermo Co - facebook.com Vai su Facebook
Vigarano, battaglia in Consiglio: "Lo stradello Carletti è privato" - Il sindaco Bergamini interviene duramente sulla querelle legata alla via oggetto di interpellanza "Il Comune non ha alcuna intenzione di farsi carico della manutenzione che graverebbe sui cittadini". Secondo msn.com