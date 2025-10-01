Vigarano battaglia in Consiglio | Lo stradello Carletti è privato

"Il Comune non ha alcuna intenzione di farsi carico della manutenzione dello stradello vicinale Carletti e del relativo ponte. E’ una strada privata. Significherebbe gravare tutti i cittadini di Vigarano dei costi di gestione di beni che non appartengono al patrimonio comunale. Le risorse pubbliche vanno investite in opere utili e condivise, che siano convenienti e non per fare favori a singoli". Insiste e tuona il sindaco Davide Bergamini in consiglio comunale, di fronte alle sollecitazioni e alle richieste dei consiglieri di opposizione Agnese De Michele ed Emanuele Plebiscito che hanno chiesto chiarezza sulle necessità di manutenzione di una strada che, per i residenti, invoca manutenzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

