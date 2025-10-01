Viene salvato dai carabinieri | 77enne torna in caserma per ringraziare

Un gesto di gratitudine che scalda il cuore: un uomo di 77 anni di Caserta, salvato dai Carabinieri durante un tentato furto della sua auto, si è recato personalmente alla caserma di Caserta per ringraziare i militari.La vicenda risale alla notte tra il 24 e il 25 settembre. L’anziano aveva. 🔗 Leggi su Casertanews.it

