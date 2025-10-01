Vie dei Tesori si apre a Palermo un’edizione da record | riapre dopo 30 anni l’ex Palazzo delle Finanze

Palermotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si scende nelle ex segrete e si sale sulla torre di controllo dell’aeroporto, si entra nei monasteri che tornano alla luce e nella famosa biblioteca di Giuseppe Tomasi di Lampedusa; si scopre Palazzo Marchesi che un tempo fu sede della Santa Inquisizione, un Crocifisso commovente ritrovato; si. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tesori - apre

Agli Scavi di Pompei apre il ristorante: aperitivi e pranzi tra i tesori di 2mila anni fa

vie tesori apre palermoLe Vie dei Tesori 2025, la Sicilia diventa un museo a cielo aperto - La Sicilia si svela con Le Vie dei Tesori 2025: luoghi segreti, esperienze e comunità per un museo diffuso senza confini. Secondo siviaggia.it

vie tesori apre palermoLe Vie dei tesori, 120 piccoli reporter del patrimonio: "Questi bambini sono la comunità del futuro" - Coinvolti gli studenti delle scuole Antonio Ugo nel quartiere Zisa, Giovanni Falcone del quartiere San Filippo Neri e Giuseppe Scelsa, tra Pagliarelli e Villagrazia. Lo riporta palermotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Vie Tesori Apre Palermo