VIDEO | Suv impazzito sfonda le barriere dell' arco d' Augusto
Nel tardo pomeriggio di lunedì, intorno alle 19, un veicolo ha sfondato la delimitazione dell'area pedonale dell'Arco d'Augusto, abbattendo uno dei pilastri in pietra posti a protezione del monumento. La scena è stata interamente ripresa dalle immagini del sistema di videosorveglianza che ha. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: impazzito - sfonda
L’heavy metal “sfonda” la porta dello stadio di San Siro. Finalmente, dopo decenni di attesa, una band di metallo pesante potrà diffondere le sue note nella Scala del calcio e del rock. Stiamo parlando degli Iron Maiden, che si esibiranno al Meazza il 17 giug - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO | Suv impazzito sfonda le barriere dell'arco d'Augusto - L'automobilista, bloccato dalla Municipale, oltre alla multa dovrà ripagare i danni ... Scrive riminitoday.it
Rimini, suv fuori controllo sfonda la protezione dell’Arco d’Augusto VIDEO - Lunedì, attorno alle 19, un veicolo ha sfondato la delimitazione dell’area pedonale dell’Arco d’Augusto, abbattendo uno dei pilastri in ... Riporta msn.com