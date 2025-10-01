VIDEO | Nuovi cassonetti per carta e plastica | come cambia la raccolta differenziata
Dal 13 ottobre parte la nuova modalità di raccolta rifiuti nella zona di viale Gramsci, che sarà poi estesa alle altre aree residenziali, compresa la zona Musicisti. Oltre 76.000 utenze saranno coinvolte, eliminando i sacchi a terra per carta e plastica e conferendo nei cassonetti stradali. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: nuovi - cassonetti
Benevento, al via l’installazione dei nuovi cassonetti ‘smart’ per raccolta degli abiti usati
Cassonetti interrati nuovi. E inutilizzabili. Situazione paradossale in via Palazzuolo
Ecco i nuovi cassonetti ‘amaranto’ per la raccolta degli abiti usati a Roma: dove si trovano
? AVVISO IMPORTANTE NUOVA RACCOLTA RIFIUTI A MELFI ? Sta per partire un grande cambiamento per la nostra città! Arrivano i nuovi cassonetti intelligenti, utilizzabili con smart card e App dedicata. Nei prossimi giorni saranno organizzati inco - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO | Nuovi cassonetti per carta e plastica: come cambia la raccolta differenziata - Dal 13 ottobre parte la nuova modalità di raccolta rifiuti nella zona di viale Gramsci, che sarà poi estesa alle altre aree residenziali, compresa la zona Musicisti. Si legge su modenatoday.it
Nuovi cassonetti intelligenti in città: ecco dove si troveranno - Si espanderanno nei prossimi mesi e fino all'estate 2026: il Comune e Net Spa concordano sul fatto che il sistema funziona; secondo il presidente dell'azienda di smaltimento Claudio Siciliotti, "la va ... Lo riporta udinetoday.it