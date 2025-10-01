VIDEO | Nuovi cassonetti per carta e plastica | come cambia la raccolta differenziata

Dal 13 ottobre parte la nuova modalità di raccolta rifiuti nella zona di viale Gramsci, che sarà poi estesa alle altre aree residenziali, compresa la zona Musicisti. Oltre 76.000 utenze saranno coinvolte, eliminando i sacchi a terra per carta e plastica e conferendo nei cassonetti stradali. 🔗 Leggi su Modenatoday.it