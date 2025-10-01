VIDEO | L' Esercito alla Coppa degli Assi un elicottero atterra al Politeama

L'Esercito italiano sarà presente a Palermo da domani (2 ottobre) a domenica (5 ottobre) nell'ambito degli aventi previsti per la 40esima Coppa degli Assi. Intanto oggi, al Politeama, sono iniziate le prove della manifestazione con un elicottero dell'esercito che è atterrato al centro di piazza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

