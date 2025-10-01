VIDEO | In Comune e nelle scuole il ciclo di incontri Educhiamo le coscienze Per risvegliare lo spirito critico nei giovani

1 ott 2025

Dal 6 ottobre, giornata mondiale del sorriso, al 15 maggio, giornata internazionale della famiglia, la sala consiliare del Comune e le scuole di Pescara ospiteranno il ciclo di incontri "Educhiamo le coscienze" realizzato dall'assessorato alla Pubblica istruzione guidato dall'assessore comunale.

