VIDEO | Flottilla | il portuale genovese Josè Nivoi Potrebbero abbordarci in mattinata
"Stanotte siamo stati accerchiati da diverse motovedette dell'esercito israeliano, pensavamo che ci potessero abbordare già da stanotte, invece poi hanno abbandonato la posizione e non ci hanno abbordato. Infatti stiamo proseguendo il viaggio e siamo sempre in direzione Gaza". A raccontarlo, in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
"La Flotilla va avanti e noi saremo al loro fianco fino all'ultimo minuto" Riccardo Rudino, portuale di Genova interviene a #ÈsempreCartabianca
CONTINUA LA MOBILITAZIONE IN PIAZZA GAZA A PISA Ieri è stata molta la partecipazione alla riunione organizzativa in piazza Gaza per tenere alta l'attenzione sulla missione politica della Global Sumud Flottilla e sulla lotta del popolo palestinese!