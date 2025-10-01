VIDEO | Flottilla | il portuale genovese Josè Nivoi Potrebbero abbordarci in mattinata

"Stanotte siamo stati accerchiati da diverse motovedette dell'esercito israeliano, pensavamo che ci potessero abbordare già da stanotte, invece poi hanno abbandonato la posizione e non ci hanno abbordato. Infatti stiamo proseguendo il viaggio e siamo sempre in direzione Gaza". A raccontarlo, in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

