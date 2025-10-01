VIDEO | Attivisti in piazza Unione per l' abbordaggio della Flotilla | blocco del traffico e corteo spontaneo

Ilpescara.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 Come sta avvenendo in altre città d’Italia, anche a Pescara è in corso una manifestazione estemporanea dopo il fermo da parte di Israele di alcune delle navi della Global Sumud Flotilla. Gli attivisti, dopo un tam tam su WhatsApp, si sono incontrati in piazza Unione. Al grido di “Israele Stato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: attivisti - piazza

"L'avevamo promesso...". E gli attivisti "impiccano" Netanyahu in piazza del municipio

L’Ucraina ci ripensa: ripristinata l’indipendenza degli organi anti-corruzione. L’Ue: «Bene così». Esultano gli attivisti in piazza – Il video

Napoli, attivisti in piazza per salvare dall'abbattimento due pini centenari cresciuti su suolo privato nel quartiere residenziale Vomero

Cerca Video su questo argomento: Video Attivisti Piazza Unione