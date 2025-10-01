VIDEO | Aereo precipitato a Sabaudia | l’incidente poco dopo l’inizio del volo

Latinatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivano i primi dettagli sul drammatico incidente aereo di oggi a Sabaudia in cui hanno perso la vita il comandante del 70° Stormo, il colonnello Simone Mettini e l’allievo pilota di 19 anni Lorenzo Nucheli. Sono stati forniti nel pomeriggio nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aereo - precipitato

Volo Air India precipitato, «i motori sono stati spenti da chi era in cabina». Esclusi i problemi all’aereo, indagine sui piloti

Volo Air India precipitato, «i motori sono stati spenti da chi era in cabina». Esclusi i problemi all’aereo, indagine sui piloti

Air India, l'interruttore del carburante spento subito dopo il decollo: si indaga sull'errore dei piloti. «L'aereo ha perso potenza ed è precipitato»

video aereo precipitato sabaudiaVIDEO | Aereo precipitato a Sabaudia: l’incidente poco dopo l’inizio del volo - A parlare il comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea, il generale di squadra aerea Francesco Vestito. Segnala latinatoday.it

video aereo precipitato sabaudiaSabaudia, dramma per un incidente aereo: velivolo dell'Aeronautica precipita. Due morti - Un velivolo dell’Aeronautica Militare è precipitato questa mattina, mercoledì 1 ... Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Video Aereo Precipitato Sabaudia