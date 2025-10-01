Si è conclusa la collaborazione tra il professor Claudio Vicini, ex primario di Otorinolaringoiatria all’ospedale Morgagni-Pierantoni, e il sindaco Gian Luca Zattini. A darne l’annuncio sono i due diretti interessati con una nota congiunta in cui si sottolineano i 14 mesi di lavoro e l’amicizia. Che il luminare si fosse reso disponibile a supportare il sindaco nel cercare di capire e affrontare al meglio le sfide della sanità forlivese, lo aveva dichiarato lo stesso Zattini in piena campagna elettorale. Si era trattato di vero colpo a sorpresa, considerando che lo stesso Vicini era stato sondato dal Pd come possibile candidato, proprio in opposizione allo stesso Zattini, nella campagna elettorale 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vicini, consulenza finita. Zattini: "Aiuto prezioso"