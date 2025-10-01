Vicinanza e sostegno per la Global Sumud Flotilla | il sit-in organizzato da Mani Rossi Antirazziste

Sono giornate colme di preoccupazione per gli italiani a bordo delle navi della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta a Gaza e quasi arrivata a destinazione. Mani Rosse Antirazziste Forlì, insieme ad altre realtà associative, sindacali e movimenti, giovedì saranno in Piazza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

vicinanza sostegno global sumudLa Global Sumud Flotilla: una missione umanitaria che apre scenari geopolitici imprevedibili - La Global Sumud Flotilla è una coalizione internazionale non governativa di oltre 50 imbarcazioni civili, con partecipanti provenienti da 44 paesi, formatasi nell’estate 2025[1]. difesaonline.it scrive

