Viareggio-Dakar in sella al Ciao la nuova impresa di Marco Tenerini
Viareggio, 1 ottobre 2025 – Poteva, forse, farsi mancare l’itinerario della corsa più pazza e leggendaria del mondo? Assolutamente no. E così questa mattina (appuntamento per i saluti alle 8, all’edicola Eden in Passeggiata) l’Ostinato viaggiatore Marco Tenerini partirà in solitaria – ma seguito da oltre 44mila ostinati follower su Instagram – per la “ Viareggio-Dakar “ col suo, ormai mitico, Ciao Piaggio del 1984. Ritinto di un verde brillante, “come la speranza – dice, con quel simpatico disfattismo che è diventato un amuleto – di arrivare al traguardo senza perdermi nel deserto”. Due continenti, un mare da attraversare e in mezzo il nulla, o il tutto, del Sahara. 🔗 Leggi su Lanazione.it
