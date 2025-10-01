Viale Petrarca auto si ribalta dopo lo scontro con un' altra vettura | ferite madre e figlia

Attimi di paura poco intorno alle 20.20 di oggi, mercoledì 1 ottobre, in viale Petrarca nel tratto di strada in corrispondenza con l'incrocio di via Torino. Due auto si sono scontrate e una di queste si è ribaltata in mezzo alla carreggiata. Nella vettura finita su un fianco erano presenti madre. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: viale - petrarca

Da ieri è stata aperta la nuova rotatoria tra viale Petrarca e via Boccaccio. Vorrei chiarire che la dicitura "istituzione temporanea" presente sull'ordinanza è solo un passaggio tecnico previsto dalla legge in attesa di collaudo definitivo da parte dell' Ente propriet - facebook.com Vai su Facebook

Napoli via Petrarca, paura per un’auto ribaltata: un 70enne alla guida - Per fortuna senza feriti anche se l’automobilista, una donna di settant’anni, estratta viva dall’abitacolo della propria auto, si è poi sentita ... Riporta ilmattino.it

Firenze, pauroso incidente: auto si ribalta e travolge tutto. Donna trasferita a Careggi - La conducente ha perso il controllo del mezzo che ha travolto tutto, in ... Si legge su lanazione.it