viaggio straordinario nel film che risveglia la memoria

Il film A Big Bold Beautiful Journey – Un Viaggio Straordinario, diretto da Kogonada, rappresenta un esempio di narrazione complessa e ricca di sfumature. Spesso, le aspettative generate dalla locandina e dal cast vengono smentite dall'effettiva profondità della storia, che si distingue per il suo approccio surreale e riflessivo. Questo lavoro cinematografico invita lo spettatore a un'esperienza più articolata rispetto a una semplice commedia romantica, richiedendo un atteggiamento aperto e disposto ad accogliere elementi disturbanti o inaspettati. la trama e i temi principali del film. una narrazione sorprendente e multilivello.

