Consolidare i legami più stretti con i propri utenti: con questo obiettivo Autoguidovie ha creato " Bus lovers ", la prima community in Italia dedicata a chi viaggia in bus e condivide abitudini e spostamenti. Il progetto è dedicato agli utenti Autoguidovie che, tramite proprio account, acquistano biglietti e abbonamenti per premiare le loro scelte quotidiane sostenibili. In cambio della loro iscrizione a "Bus Lovers" i clienti iscritti potranno acquistare prodotti, servizi ed esperienze di brand affermati a prezzi scontati e accedere a sistemi di cashback. I settori merceologici sono molteplici: dalla spesa nelle varie catene di supermercati al tempo libero, dalle assicurazioni all’arredamento, fino ai viaggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Viaggi in bus: la community premia la scelta