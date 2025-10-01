Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-10-2025 ore 20 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare circolazione nel complesso tornata regolare ad eccezione dei residui rallentamenti in carreggiata esterna tra Ardeatina e Tuscolana in uscita dalla capitale ancora qualche disagio sulla Flaminia tra due punti e Grottarossa sulla via del mare tra il raccordo anulare Vitinia e sulla Cristoforo Colombo tra Mezzocammino e Acilia prudenza ancora perché in transito sulla provinciale 150 Magliano Sabina a causa di una precedente incidente che vede coinvolto un mezzo pesante è chiuso il tratto compreso tra il km 6 ed il km 10 In entrambe le direzioni nel territorio di Orte Scalo per permettere le operazioni di rimozione quasi completamente Ultimate trasporto ferroviario resta sospeso il servizio sull'intera tratta urbana della regionale Roma Viterbo In entrambe le direzioni per un guasto ad un treno in fase di ultimazione il complesso intervento tecnico effettuato da nei pressi della Stazione di Tor di Quinto attivo un servizio sostitutivo con bus attivazione della tratta è prevista entro le ore 21 di oggi primo ottobre chiudiamo con gli eventi torna da domani 2 ottobre alla fiera di Roma il Festival Internazionale del fumetto Romics giunto alla sua 35a edizione l'evento è aperto dalle ore 10 alle ore 20 ed è raggiungibile attraverso il trasporto pubblico con le linee bus 89701 701l 808 e con la linea ferroviaria fl1 Roma Fiumicino aeroporto in direzione Fiumicino per l'occasione potenziata con dei treni straordinari e possibili le funzioni alla viabilità su via Portuense sull'autostrada Roma Fiumicino fino a domenica 5 ottobre giornata conclusiva della manifestazione da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura messaggio di civiltà stradale l'estate e luce suoni vita ma basta un errore per trasformarlo in fumo ogni anno migliaia di ettari bruciano anche per la nostra disattenzione e togli la responsabilità ogni gesto può fare la differenza se ho visto un incendio Chiama il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della protezione civile al numero verde 803 555 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

