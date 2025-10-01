Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-10-2025 ore 19 | 40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati raccolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare situazione in graduale miglioramento in carreggiata interna rallentamenti tra Pescaccia Aurelia tra Cassia bis Salaria Poi tra Nomentana e Prenestina situazione analoga in esterna tra le uscite Pontina è il bivio la diramazione Roma Sud abbiamo uno sguardo alle autostrade situazione anche qui in miglioramento sulla Roma Fiumicino residui rallentamenti altezza Ponte della Magliana in direzione EUR e sul tratto Urbano della Roma Teramo tra fiorentini E ti farei inutile dal centro Mentre in direzione opposta permangono file tra fiorentini e Portonaccio infine ancora prudenza perché è in transito sulla provinciale 150 Magliano Sabina a causa di un incidente che vede coinvolto una dove tanto è chiuso il tratto compreso tra il km 6 ed il km 10 In entrambe le direzioni nel territorio di Orte Scalo per permettere le operazioni di rimozione passiamo alla trasporto ferroviario resta sospeso il se sull'intera tratta urbana della regionale Roma Viterbo In entrambe le direzioni per uno guasto ad un treno in fase di ultimazione il complesso intervento tecnico effettuato da strada nei pressi della Stazione di Tor di Quinto attivo il servizio sostitutivo con bus per l'attivazione della tratta è prevista entro le ore 21 di oggi Prima ottobre ci diamo Rimanendo in ambito della trasporto ferroviario previsto uno sciopero nazionale di 24 ore del personale del gruppo FS e Trenitalia per la giornata di venerdì 3 ottobre i treni potranno Dunque subire le cancellazioni o variazioni ulteriori informazioni e la lista dei treni a lunga percorrenza garantiti sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

