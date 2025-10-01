Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-10-2025 ore 19 | 10

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura è stato rimosso l'incidente sulla statale Pontina traffico in smaltimento tra Laurentina e Aprilia in direzione Latina ci possiamo sul Raccordo Anulare carreggiata interna ancora traffico intenso con code a tratti tra Pescaccio e Aurelia tra casse Salaria Poi tra Nomentana e la galleria Appia situazione analoga in esterna tra la Roma Fiumicino Ostiense è più avanti tra Pontina e Tuscolana abbiamo ora uno sguardo alle autostrade sulla Roma Fiumicino file trans Tevere via del Cappellaccio in direzione Eur in direzione opposta invece tra Isacco Newton e Parco dei Medici sul tratto Urbano della A24 si rallenta tra la tangenziale est e Tor Cervara in uscita dal centro Mentre in direzione tangenziale file tra fiorentini e Portonaccio infine ancora prudenza perché è in transito sulla provinciale 150 Magliano Sabina a causa di una precedente incidente che vede coinvolto il mezzo pesante al momento è stato chiuso il tratto con 3 km 6 km 10 In entrambe le direzioni nel territorio di Orte Scalo per permettere le operazioni di rimozione chiudiamo con il trasporto ferroviario ancora sospeso il servizio sull'intera tratta della regionale Roma Viterbo In entrambe le direzioni per un guasto ad un treno è in fase ora di ultimazione il complesso intervento tecnico effettuato da strada nei pressi della Stazione di Tor di Quinto attivo il sostitutivo con bus la riattivazione della tratta è prevista entro le ore 21 di oggi primo ottobre età Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

