Astral infomobilità di nuovo per trovati dalla redazione di Astral infomobilità non servizio della regione Lazio in apertura un incidente sulla Statale Pontina crea Code in direzione Latina tra Laurentina e Aprilia sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna ancora traffico molto intenso tra la Roma Fiumicino Ostiense e via avanti tra Pontina e Tuscolana in in the code tra Pescaccio Aurelia tra cassa e visse Salaria Poi tra Nomentana e Prenestina e più avanti tra Casilina e la galleria Appia Ti auguro uno sguardo alle autostrade sulla Roma Fiumicino ancora disagi per traffico intenso tra via Milano & via del Cappellaccio in direzione Eur in direzione opposta invece file tra la Cristoforo Colombo e ponte della Magliana sul tratto Urbano della A24 code a tratti tra la tangenziale est e Tor Cervara in uscita dal infine ancora prudenza perché è in transito sulla provinciale 150 Magliano Sabina a causa di una precedente incidente che vede coinvolto un mezzo pesante al momento è stato chiuso il tratto compreso tra il km i km 10 In entrambe le direzioni per il territorio di Orte Scalo per permettere le operazioni di rimozione ti chiamo con il trasporto ferroviario ancora sospeso il servizio sulla regionale Roma Viterbo sull'intera tratta urbana In entrambe le direzioni per un guasto ad un treno nei pressi della Stazione di Tor di Quinto Sono in corso gli interventi tecnici per il ripristino è attivo Inoltre un servizio bus sostitutivo Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-10-2025 ore 18:40