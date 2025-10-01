Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-10-2025 ore 18 | 10

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le autostrade A1 Firenze Roma km 463 tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma segnalato tamponamento tra 4 vetture al momento non ci sono ripercussioni alla viabilità prestare comunque attenzione più la Roma Fiumicino invece disagi per traffico intenso tra via Magliana & via del Cappellaccio in direzione euro in direzione opposta invece file tra la Cristoforo Colombo e ponte della Magliana sul tratto Urbano della A24 code a tratti tra la tangenziale est e Tor Cervara in direzione della Raccordo Anulare ci spostiamo proprio sul Raccordo Anulare situazione sostanzialmente invariata in carreggiata esterna ancora traffico molto intenso tra la Roma Fiumicino Ostiense e più avanti trapuntina Tuscolana interna invece tra Pescaccio e Aurelia Poi tra Cassia e salariati davanti della Bufalotta il Prenestina il quadrante nord della nostra regione prestare ancora attenzione perché è in transito sulla provinciale 150 a maglia cabina a causa di un incidente che vede coinvolto un mezzo pesante al momento è stato chiuso il tratto compreso tra il km 6 ed il km 10 In entrambe le direzioni nel territorio di Orte Scalo per permettere le operazioni di rimozione circolazione invece completamente ripristinata sulla provinciale dei presina km 16800 nel comune di Civita Castellana precedentemente è regolata da senso unico alternato a causa di un incidente chiudiamo con il trasporto ferroviario ancora sospeso il servizio sulla regionale Roma Viterbo sull'intera tratta urbana di entrambe le direzioni per un guasto ad un treno nei pressi della Stazione di Tor di Quinto sono i soli interventi tecnici per il ripristino è attivo un servizio bus sostitutivo da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-10-2025 ore 18:10