Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-10-2025 ore 17 | 25

Astral infomobilità nuovamente me trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con gli aggiornamenti sulle strade in A1 Firenze Roma km 463 tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma segnalato un tamponamento tra 4 vetture al momento non ci sono ripercussioni alla viabilità prestare comunque Attenzione prima invece gli incidenti precedentemente venuti sull'autostrada Roma Fiumicino tra l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo per La 12 Roma Tarquinia in direzione Roma e sul tratto Urbano della Roma Teramo tra la tangenziale est in uscita dal centro in entrambi i casi permangono disagi per traffico intenso Ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna ancora code a tratti tra la Roma Fiumicino Ostiense e via avanti tra Pontina e tu interna tra Cassia e Salaria è più avanti tra Bufalotta e Prenestina del quadrante nord della nostra regione prestare ancora attenzione perché in transito sulla provinciale 150 Magliano Sabina a causa di un incidente che vede coinvolto un mezzo pesante al momento è stato chiuso il tratto compreso tra il km 6 e i km 10 In entrambe le direzioni per il territorio di Orte Scalo per permettere le operazioni di rimozione per causa e ora attivo il senso unico alternato sulla provinciale Nepesina km 16800 del comune di Civita Castellana precedentemente chiusa al transito Cambiamo argomento e passiamo alla trasporto pubblico terminato sulla linea B & B 1 della metropolitana di intervento tecnico la circolazione ai precedentemente rallentata è una tornata regolare presa invece ancora sospeso il servizio ferroviario sulla regionale Roma Viterbo sull'intera tratta urbana In entrambe le direzioni per un guasto ad un treno nei pressi della Stazione di Tor di Quinto Sono in corso gli interventi tecnici per il ripristino è attivo un servizio bus sostitutivo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-10-2025 ore 17:25