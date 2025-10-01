Astral infomobilità di nuovo per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo ancora un incidente avvenuto sull'autostrada Roma Fiumicino Code in direzione Roma tra l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo per La 12 Roma Tarquinia per la stessa causa code anche sulle tratto Urbano della Roma Teramo in uscita dal centro tra la tangenziale est Fiorentini sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna ancora code a tratti tra Pontina e Tuscolana in internet ragazzi ABS Salaria è più avanti tra Bufalotta e Prenestina ci spostiamo nel quadrante nord della nostra regione nel servizio e prestare attenzione perché è in transito sulla provinciale 150 Magliano Sabina a causa di un incidente che vede coinvolto un mezzo pesante al momento è stato chiuso il tratto compreso tra il km 6 ed il km 10 entrambe le direzioni del territorio di Orte Scalo per permettere le operazioni di rimozione chiusa anche la provinciale Nepesina per la stessa causa km 16800 il comune di Civita Castellana in le direzioni Cambiamo argomento e passiamo alla trasporto pubblico sulla linea B & B 1 della metropolitana circolazione al momento rallentata per intervento tecnico chiediamo infine con una notizia per i pendolari resta sospeso il servizio ferroviario sulla regionale Roma Viterbo sull'intera tratta urbana In entrambe le direzioni per un guasto ad un treno nei pressi della Stazione di Tor di Quinto Sono in corso gli interventi tecnici per il ripristino è un servizio bus sostitutivo che Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-10-2025 ore 16:25