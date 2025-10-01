Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-10-2025 ore 15 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità non servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare traffico Come di consueto in graduale aumento in carreggiata esterna code a tratti tra Pontina e Tuscolana in interna situazione analoga tra classe B senza l'aria è più avanti tra Tiburtina e Prenestina in uscita dalla capitale traffico rallentato sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e Tor Cervara e sulla Statale Flaminia tra due punti e Grottarossa per quadrante sud della capitale file sulla Cristoforo Colombo tra Mezzocammino e Acilia e su via dell'aeroporto di Fiumicino tra Portuense & via Trincea delle Frasche in entrambi i casi in direzione Ostia situazione analoga anche sulla Nettunense tra Monte Giove e Campoleone di Lanuvio in direzione Anzio infine prestare attenzione perché in transito sulla provinciale 150 Magliano Sabina a causa di un incidente che vede coinvolto un mezzo pesante al momento è attivo il senso unico alternato al km 7 nel territorio di Orte Scalo cambio passiamo alla trasporto pubblico sulla linea B & B 1 della metropolitana la circolazione è al momento è rallentata In entrambe le direzioni per intervento tecnico chiudiamo con una notizia Infine per i pendolari sospeso Al momento il servizio ferroviario sulla regionale Roma Viterbo sull'intera tratta urbana In entrambe le direzioni per un guasto ad un treno nei pressi della Stazione di Tor di Quinto Sono in corso gli interventi per il ripristino è attivo un servizio bus sostitutivo per Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di civiltà stradale l'estate e luce suoni vita ma basta una per trasformarle in fumo ogni anno migliaia di ettari bruciano anche per la nostra disattenzione e scegli la responsabilità ogni gesto può fare la differenza se ho visti un'insegna Chiama il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della protezione civile al numero verde 803 555 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astra un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

