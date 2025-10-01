Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-10-2025 ore 13 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare carreggiata esterna permangono le code a seguito di un incidente avvenuto in precedenza al km 44 dalla Ardeatina e l'appia in carreggiata interna rallentamenti dalla Flaminia alla Salaria e più avanti sta in coda dalla diramazione Roma Sud all'ardeatina per il traffico sulle autostrade segnaliamo che sulla A12 Roma Tarquinia per lavori permangono le code tra Torre in Pietra e Cerveteri in direzione della statale Aurelia ci possiamo nel quadrante sud della capitale sulla statale Pontina rimosso un incidente avvenuto all'altezza della Cristoforo Colombo in direzione Eur la circolazione è tornata regolare nell'ambito dei Cantieri autostradali ricordiamo che sulla A1 Roma Napoli dalle 22 di questa sera alle 6 di domani 2 ottobre per lavori resterà chiuso lo svincolo di Valmontone in uscita perché viene da Roma in alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Colleferro è sempre per i cantieri sulla Roma Fiumicino proseguono i lavori notturni di rifacimento della segnaletica e di pulizia bordo strada su entrambe le carreggiate del viadotto della Magliana previsti Dunque restringimenti di carreggiata tra le 21 e le 6 del mattino fino al prossimo 17 ottobre Da Paola ci fai Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di civiltà stradale l'estate e luce suoni vita ma basta un errore per trasformare fumo ogni anno migliaia di ettari bruciano anche per la nostra disattenzione e scegli la responsabilità ogni gesto può fare la differenza se ho visto un incendio Chiama il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della protezione civile al numero verde 803 555 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

