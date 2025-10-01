Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna che causa code dalla Ardeatina all'appia in carreggiata interna code a tratti dalla Flaminia alla Salaria ci spostiamo nel quadrante sud della capitale sulla Pontina un incidente causa code all'altezza della Cristoforo Colombo in direzione Eur Infine per il traffico sulle autostrade segnaliamo che sulla A12 Roma Tarquinia per lavori si è formato un chilometro di coda tra Torrimpietra e Cerveteri in direzione della statale Aurelia sulla diramazione Roma Sud code tra Torrenova e il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo diamo uno sguardo Dunque ai cantieri sulla Roma Fiumicino proseguono i lavori notturni di rifacimento della segnaletica e di pulizia a bordo strada su entrambe le carreggiate del viadotto della Magliana previsti Dunque restringe di carreggiata tra le 21 e le 6 del mattino fino al prossimo 17 ottobre e stare attenzione alla segnaletica presente sul posto in chiusura il trasporto pubblico capitolino proseguo sulla metro C lavori per il prolungamento della linea fino al Colosseo per tutta la settimana il servizio è sospeso e sostituito dalle linee bus M C San Giovanni via Casilina Pantano n 3 San Giovanni parco di Centocelle fai Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-10-2025 ore 12:25