Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dalle autostrada sulla A12 Roma Tarquinia è stato rimosso il veicolo in panne lo svincolo per Cerveteri è stato riaperto alla circolazione ci sposiamo sul tratto Urbano della A24 in direzione centro code per traffico da Portonaccio alla tangenziale est mentre nella carreggiata opposta code a tratti da Tor Cervara allo svincolo per La 24 in direzione Teramo sul Raccordo Anulare la circolazione rimane tutto su scorrevole ad eccezione della carreggiata interna dove ci sono code per traffico dalla Cassia bis alla Salaria in esterna rallentamenti dal latte alla diramazione Roma Sud infine code a tratti sulla casa a Tor Bella Monaca e finocchio In entrambe le direzioni nel quadrante sud della capitale sulla Pontina si sta in coda dal raccordo a Spinaceto in direzione Latina sulla Cristoforo Colombo rallentamenti Acilia via di Malafede in direzione Roma infine nell'ambito dei Cantieri autostradali ricordiamo che sulla A1 Roma Napoli dalle 22 di questa sera alle 6 di domani 2 ottobre per lavori resterà chiuso lo svincolo di Valmontone in uscita per chi proviene da Roma in alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Colleferro da Paola ciuffa e Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-10-2025 ore 11:25