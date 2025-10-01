Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-10-2025 ore 10 | 25

Romadailynews.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A12 Roma Tarquinia permane chiuso lo svincolo di Cerveteri a causa di un veicolo in panne si consiglia all'uscita di Santa Severa ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 code per traffico tra Portonaccio il bivio per la tangenziale è in direzione del Centro andiamo sul Raccordo Anulare traffico Tutto sommato scorrevole lungo le carreggiate ad eccezione delle code per traffico in carreggiata interna tra la Cassia bis e rallentamenti sempre niente Nomentana Tiburtina e la diramazione Roma sud della Appia ci spostiamo nel quadrante sud della capitale sulla Pontina si sta in coda tra Spinaceto e il raccordo in direzione Pomezia infine sulla Roma Fiumicino code sempre per traffico tra via della Magliana & via del Cappellaccio tutto in direzione Eur da Paola ciuffa e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 01 10 2025 ore 10 25

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-10-2025 ore 10:25

In questa notizia si parla di: viabilit - roma

viabilit224 roma regione lazioViabilità Roma Regione Lazio del del 01-10-2025 ore 08:40 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimosso un incidente sul tratto Urbano ... Secondo romadailynews.it

West Nile: Regione Lazio estende misure prevenzione e contenimento ad Asl Roma 3 - La Regione Lazio ha esteso le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus West Nile - Lo riporta ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Viabilit224 Roma Regione Lazio