Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-10-2025 ore 10 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A12 Roma Tarquinia permane chiuso lo svincolo di Cerveteri a causa di un veicolo in panne si consiglia all'uscita di Santa Severa ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 code per traffico tra Portonaccio il bivio per la tangenziale è in direzione del Centro andiamo sul Raccordo Anulare traffico Tutto sommato scorrevole lungo le carreggiate ad eccezione delle code per traffico in carreggiata interna tra la Cassia bis e rallentamenti sempre niente Nomentana Tiburtina e la diramazione Roma sud della Appia ci spostiamo nel quadrante sud della capitale sulla Pontina si sta in coda tra Spinaceto e il raccordo in direzione Pomezia infine sulla Roma Fiumicino code sempre per traffico tra via della Magliana & via del Cappellaccio tutto in direzione Eur da Paola ciuffa e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio

