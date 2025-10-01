Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio prudenza per viaggia sulla A12 Roma Tarquinia a causa di un veicolo in avaria è stato chiuso lo svincolo di Cerveteri in direzione Roma si consiglia all'uscita di Santa Severa che possiamo sul tratto Urbano della A24 traffico intenso dal raccordo anulare a Portonaccio in direzione della tangenziale est ancora trafficato il raccordo anulare in carreggiata interna lunghe code dalla diramazione Roma nord dalla Tiburtina e dalla Casilina all'ardeatina in esterna code per traffico dalla Roma Fiumicino alla Pontina e rallentamenti dalla Laurentina alla diramazione Roma sud ci spostiamo sulla Roma Fiumicino dove permangono le code seguito di un incidente avvenuto in precedenza tra il raccordo anulare e via del Cappellaccio in direzione Roma infine nel quadrante sud della capitale sulla statale Pontina code tra via dei rutuli e Pomezia e Spinaceto via dell'Oceano Atlantico in direzione del centro sulla Cristoforo Colombo code per traffico tra via Ermanno Wolf Ferrari e via di Malafede sull'ostiense code tra Casal Bernocchi Vitinia tutto in direzione del raccordo anulare infine il trasporto ferroviario sulla linea ferroviaria Roma Pisa la circolazione è tornata regolare a seguito di un guasto tecnico avvenuto nei pressi di Montalto di Castro con ritardi fino a 30 minuti permane invece è rallentata la circolazione sul nodo di Firenze per intervento delle forze dell'ordine a Firenze statuto i treni possono subire limitazioni di corso cancellazioni da Paola ciuffa e Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-10-2025 ore 09:40