Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la 91 Roma Fiumicino permangono le code a seguito di un incidente avvenuto in precedenza tra il raccordo anulare e via del Cappellaccio in direzione Roma molto trafficato Dunque anche il raccordo anulare in carreggiata esterna da via della Pisana alla Laurentina è più avanti dalla Ardeatina alla Casilina e dalla Prenestina alla Nomentana in carreggiata interna tra la Cassia bis e la Salaria e tra la diramazione Roma nord lo svincolo per La 24 e più avanti tra la Casilina e l'ardeatina traffico intenso anche sulle principali consolari in ingresso a Roma sulla Salaria si rallenta tra Monterotondo e tenuta Santa Colomba Etra Spa della tangenziale est in direzione del centro sulla Flaminia dal raccordo anulare a via dei Due Ponti e sulla Cassia bis all'altezza Formello sempre in ingresso a Roma sulla diramazione Roma Sud si sta in coda Torrenova il bivio per il raccordo anulare ci spostiamo nel quadrante sud della capitale sulla statale Pontina code tra via dei rutili e Pomezia e tra Spinaceto e via dell'Oceano Atlantico in direzione del centro sulla Cristoforo Colombo code per traffico tra via Ermanno Wolf Ferrari e via di Malafede sull'ostiense code tra Casal Bernocchi Vitinia tutto in direzione del raccordo anulare infine il trasporto ferroviario sulla linea ferroviaria Roma Pisa la circolazione rallentata per un guasto tecnico nei pressi di Montalto di Castro con ritardi fino a 30 minuti e anche sul nodo di Firenze dove anche qui la circolazione rallentata per un intervento delle forze dell'ordine a Firenze statuto i treni possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni da ciuffa e Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-10-2025 ore 09:10